新娘出嫁時，按照習俗離開娘家時都要將扇子丟出車窗外，象徵將壞脾氣丟掉，不要帶到夫家。5日卻有一名出嫁的新娘吳詩于，離開時從車上丟出的卻是一箱「電風扇」！這個有趣瞬間被婚禮攝影師捕捉到，號稱「姐丟的不是扇子是電扇，很實用的風扇，可以給娘家媽媽使用」，攝影師也說當下笑到不行。

婚禮攝影師蔡睿哲（菜菜大哲）表示，日前婚禮儀式討論時，曾聽到新郎和新娘討論「我的脾氣大、個性強，只丟扇子可能不夠，應該要丟電扇」，當時他以為在開玩笑，沒想到新娘當天真的帶了一台全新的電風扇來，在離去時拋下，他立即拍下這精采的一幕。

有網友曾分享新娘丟擲「巨無霸芭蕉扇」的照片，引來其他網友問：是要嫁給牛魔王嗎。（圖／翻攝自爆廢公社）

通常在傳統婚禮儀式中，娘家的母親會準備2把扇子交給女兒，一把是代表好的個性、一把是壞脾氣，當女兒登上花轎（禮車）時，要將代表壞脾氣的扇子拋下，代表丟棄過去不好的一切，並帶著另一把扇子，象徵帶著好個性到夫家。

蔡睿哲笑說，從事婚紗攝影10年，曾拍過新娘自認個性脾氣很大丟「芭蕉扇」，卻還是第一次看到有新娘丟電風扇，真的很特別、很有創意。

網友也紛紛在貼文底下留言「下回準備一下分離式冷氣丟一下哈哈」、「好有創意~很酷」、「我比較好奇風扇是怎麼從車裡拿出車窗的，感覺很大箱欸」。

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(中時電子報)