因應後疫情時代的來臨，龍巖擴大招募全台銷售業務夥伴，推出《斜槓創業 加薪人生》專案，並於今(5)日在台北舉辦首場「超業召集令」說明會，看好生命服務業未來發展，現場來了將近500人。

《斜槓創業 加薪人生》專案提供30天專業基礎訓練、挑戰90天加薪30%的獎勵制度，招募想邁向財富自由的有志之士。龍巖品牌宣傳處副理江睿筑表示，此專案預計將於全台招募300人，今日在台北福華飯店舉辦首場說明會，現場就來了快500人，都是對生命服務業充滿好奇與興趣，即使天氣炎熱仍到場來了解龍巖的競爭優勢與藍海策略。

龍巖業務長林倩如分享轉職成功的心路歷程，原任職於外商金融業的她，很慶幸當初勇於捨棄亮麗光環跨界到生命產業，近18年來讓她的收入倍增，平均每年創造3億元業績，更12度帶領團隊奪下全國冠軍寶座。

「努力很重要，更重要的是選對產業，在龍巖我把過去的年薪變成我每個月的月薪，學習領導團隊助人創業，讓我除了努力工作獲得報酬外，更有時間、有能力享受生活，學習舞蹈、健身、品酒等等，這些年去過很多國家旅行，去看極光更搭直升機飛越阿爾卑斯山脈等等，開創人生不同的視野。」林倩如鼓勵在場所有人，勇敢跳出舒適圈，才有機會創造新的人生！

江睿筑表示，接續還有台中、高雄場，分別是7/12(日)永豐棧酒店大墩館及7/19(日)蓮潭國際會館，歡迎上龍巖網站報名。

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(中時電子報)