黃靖倫近期在《女力報到-最佳拍檔》中飾演「黃總監」一角廣受好評，走到哪都有粉絲要求合照簽名，當年以歌手身份來台闖歌壇的他，日前推出相隔11年新單曲〈踮起腳尖愛〉，唱出始終堅持音樂的決心：「踮起腳愛是不是很辛苦？腳要很有力，一鬆就沒了、一個不留神就會受傷，我想說的是，即便這條路走到最後沒有任何人支持、肯定，我都不會放棄。」

一番話如此感性，獅子座的黃靖倫不讓自己沈浸在情緒裡太久，隨即幽默解釋，選擇翻唱這首歌還有現實面的考量，「男聲唱女生的歌比較不容易被聽眾比較嘛」。其實他早在2008年就簽約華納音樂，同年推出首張個人專輯，隔年再接再厲發行第二張作品，歌唱實力有目共睹，音樂可以說是他演藝事業的根，即便演戲、主持各方面表現亮眼，黃靖倫從沒忘記自己的歌手身份，「追隨我到現在的粉絲，大部份都是從音樂時期開始累積的，這麼多年來，他們都還在期待我出歌，他們沒放棄、我又怎麼能放棄」。

2008年來台發展、定居前，黃靖倫先幫自己打了一劑預防針，自我心理建設「不可能來到台灣就一帆風順」，2010年開始將演藝重心轉向主持、影視劇發展，不順遂的際遇致使他2014年陷入低潮，直到獲頒第51屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，才激勵他再站起來，黃靖倫直言：「我對演藝事業快要心灰意冷時的轉折點，就是莫名其妙地拿了金鐘獎。」

隻身來台12年，存款簿裡的數字一度僅剩四位數，但他總對新加坡的家人報喜不報憂，除了不想爸媽擔心，好勝心強的他更希望闖出成績再光榮返鄉，「有好幾年的時間，一直很擔心自己在這行高不成、低不就，苟延殘喘，這樣的想法直到今年才有新見解，後來覺得，只要我在某個領域有所貢獻，能這樣就好」。如今重返歌壇，黃靖倫不僅僅唱著〈踮起腳尖愛〉，接下來還有二首作品陸續發表，要讓大家感受到他回歸歌壇的決心。

黃靖倫相隔11年推出新單曲〈踮起腳尖愛〉。（盧禕祺攝）

黃靖倫聊起音樂時表情十分認真。（盧禕祺攝）

黃靖倫聊起音樂時表情十分認真。（盧禕祺攝）

黃靖倫私下個性幽默風趣。（盧禕祺攝）

(中時 )