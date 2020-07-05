今年大學指考今天結束，專家預估，各類組台、成、清、交科系的錄取分數會比去年降5到10分，「中」字輩以後的大學校系則會降10至15分。他們推測，一類組進台大要405分以上，各大學醫牙科系（自費）至少要415分才會錄取。

升學專家藍天予表示，今年數學甲、數學乙、物理及公民等4科都偏難，考生得分會下降多一些；其他科目則比去年簡單一點點。整體來說，一類組（文組）考生的成績會被數學乙及公民兩科所波及，二類組（理組）考生成績則可能被數學甲及物理兩科拉下來。

藍天予預估，今年一、二、三類組（醫學類組）的錄取分數，如果是台成清交的科系，預估會降5到10分；若是中央、中山、中興、中正等「中」字輩以後大學的校系，則會降10到15分。

藍天予預估，今年台大醫學系的錄取分數為446分，比去年的448分降了約2分。要進台大，一類組至少要405分，比去年下降約6分；二類組要375分，比去年降9分。

要進各大學醫牙科系，考生成績通常不能比台大醫學系錄取分數少30分以上。依照此標準，藍天予認為，要進醫牙科系自費至少要415分，醫牙科系公費則要410分。

(中時 )