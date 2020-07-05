「公務員可以被潑清水，但不能被潑髒水！」高巿府5日發布近千字新聞稿，回應近日被特定臉書持續就道路、水利等議題質疑，代理巿長楊明州親上火線，表示無法接受惡意扭曲，也期盼少一點政治口水。對此，前高雄市新聞局長鄭照新以過來人身分說，「只要不是錯誤的訊息、假新聞，都是對於市政良性的助力」。

楊明州表示，巿民的監督如果是真實反映一定虛心檢討，但惡意扭曲事實甚至汙衊，無視於基層的辛勞付出，他絕對無法接受。對於惡意中傷，為了團隊名譽，將強力捍衛，「不應該讓破壞城市和諧前進的負能量蔓延滋長」

鄭照新表示，高雄市政府從之前開始，就不斷地受到各式各樣的檢視，其實這都是對於市政良性的助力，只要不是假新聞，只要不是錯誤的訊息。他也感慨，在上一次汛期時，韓國瑜還在任市長，有人拿著去年淹水的錯誤訊息企圖混淆，這樣就不行。

鄭照新認為，過去高雄市政府的路平專案及水溝清淤、河川整治，都是市民希望能繼續推動的部分，因此當然也會給予比較多的關注，希望這是一種良性的監督，或者是促進的力量，未來市長當選人無論是誰，無論是哪個黨派，都必須把高雄轉骨工程的基礎建設當成是一個不可以中斷，並且應該持續推動的奠基工程。

(中時 )