台灣與索馬利蘭1日宣布將互設代表處，「索馬利蘭紀事報」報導披露，中國駐索馬利亞大使館曾以在索馬利蘭首都設立中國聯絡處作為籌碼，企圖利誘索馬利蘭政府放棄與台灣交往，遭到索馬利蘭拒絕，對此，外交部表示，不予評論。

索馬利蘭當地媒體「索馬利蘭紀事報」今天爆料，中國駐索馬利亞大使覃儉得知兩國接觸後，曾兩度親訪索馬利蘭，試圖以中國開設聯絡處為誘因，說服索國放棄與台灣來往，不過提案遭索國拒絕。

外交部副發言人崔靜麟表示，我國與索馬利蘭兩國政府基於彼此人民的長久友誼及雙方追求自由、民主、公義及法治等普世價值的基礎上，深化兩國合作關係。

他說，未來我國將秉持「台灣模式」互惠互利的合作精神，與索國政府逐步在公衛醫療、能源、礦業、教育及農林漁業等領域展開合作。

外交部也強調，中國政府對於台灣國際空間的打壓從未停歇，但我們不會屈服，我國政府將持續深化與理念相近國家的合作關係，繼續扮演國際良善的力量。

(中時 )