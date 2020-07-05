樂天桃猿與富邦悍將之戰，一開賽猿隊就失誤連連，甚至第1局游擊手余德龍就出現單局2失誤，5局結束桃猿光是帳面上就有4次失誤，還不含隱形失誤，悍將趁著桃猿守備出問題逆轉比分，再靠高國輝3分炮拉開分數，最後以9比4贏球，另一地中信兄弟贏球，猿隊與兄弟勝差來到4場，距離翻盤奪冠越來越遠。

富邦悍將派出陳仕朋迎戰樂天桃猿，首局遭林立陽春炮狙擊，下半局猿隊內野失誤連連，游擊手余德龍在前三棒就發生2次失誤，隨後范國宸獲保送擠成滿壘，幸好猿隊先發左投王溢正止血成功，讓悍將留下滿壘殘壘，沒有得分。

悍將2局下半靠辛元旭二壘打攻上點圈後，李宗賢敲出安打將比數追平，此時猿隊三壘手發生回傳球失誤，李宗賢上到二壘，不過後來沒有造成傷害，前3局猿隊已有3次失誤。

富邦悍將先發投手陳仕朋。（鄭任南攝）

4局下半高國麟保送上壘，林宥穎敲左外野飛球，藍寅倫發生隱形失誤，林宥穎站上二壘，猿隊立刻將藍寅倫換下場，由原游擊手余德龍守左外野，馮健庭替補守游擊，不過隨後李宗賢安打，悍將以3比1超前。

5局上半陳仕朋遇上亂流，陽耀勳、陳晨威安打上壘後，林立敲安有1分打點，馮健庭保送形成滿壘，林泓育高飛犧牲打將比數追平，隨後陳俊秀敲出三壘方向滾地球，悍將三壘手辛元旭接球接的漂亮，但傳一壘時發生傳球也發生失誤，讓猿隊反以4比3超前。

最奇怪的事發生在5局下半，一壘有人時，高國輝敲出左外野飛球，余德龍疑似因為燈光影響，沒有及時接球形成二壘打；范國宸同樣敲飛球，余德龍撲球仍沒接到，連2次發生隱形失誤，紀錄組都記打者安打，尤其范國宸一路跑上三壘，帶有2分打點，悍將反以5比4領先，隨後高國麟敲安再添1分，一、二壘有人情況，猿隊捕手嚴宏鈞發生牽制失誤，跑者上二、三壘，5局打完猿隊光是帳面上就有4次失誤，余德龍從游擊移防到左外野都有守備瑕疵。

比賽後半段雙方守備回穩，猿隊於8局下半推出陳禹勳，不過連被李宗賢、于森旭敲安，隨後高國輝咬中球心，敲出一發出場外的超大號3分炮，一棒將比數拉開成9比4，最後悍將在守護神陳鴻文關門下帶走勝利。

由於中信兄弟贏球、樂天桃猿輸球，兩隊勝差拉到4場，猿隊淘汰指數為「E5」，明日猿象割喉戰若兄弟再贏球，將會點亮魔術數字「M3」，兄弟最快周五就能封王。

樂天桃猿先發投手王溢正。（鄭任南攝）

樂天桃猿左外野手藍寅倫發生守備瑕疵後就被換下場。（鄭任南攝）

(中時 )