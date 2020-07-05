伊朗納坦茲核電廠（Natanz nuclear power plant）在7月2日發生事故，廠房嚴重爆炸並且失火。伊朗原子能組織(AEOI)表示，這是一場意外事故，失火的地方是放核廢料的棚屋。不過一個名叫「祖國獵豹」(Homeland Cheetahs)的駭客組織，跳出來聲稱這是他們發動的網路攻擊，而破壞的是目標是分離核元素的離心機。

防衛世界(Defense World)報導，根據AEOI 提供的新聞畫面，爆炸和火災似乎是從內部開始的，建築物的屋頂和側面似乎被燒毀，但相鄰的燈柱，隔壁的建築結構也沒有損壞，應該是一種氣爆。

但是，在爆炸發生後不久，一個自稱為「祖國獵豹」的駭客組織，通過電子郵件向幾家伊朗媒體表示，這是他們所發動的網路攻擊。該組織甚至在伊朗承認納坦茲電廠被毀之前，就已經公布電廠爆炸的事。

伊朗阿瓦士電廠的變壓器起火，發生陣陣濃煙。(圖/伊朗通訊社)

「祖國獵豹」說自己是「一群反對伊朗時政的地下反對派」，然而有關該小組的信息甚少，是否真的存在也很難說。人們懷疑，祖國獵豹可能是外國情報單位的幌子，真身可能是以色列，該國曾試圖破壞伊朗的核計劃。

一位不具名的核能專家表示，如果爆炸的廠房確實是離心機設​​施，應該是好幾台離心機併聯運行，這些離心機由電腦來控制，一但遭到駭客攻擊，確實有可能被惡意軟體、電腦病毒給導致一個或多個離心機失控，造成離心機受損。而離心機會需要用到許多高壓氣體，如果氣體壓力超過離心機的容許極限，就可能發生爆炸。

國際原子能總署(IAEA)上周五發表聲明說： 「IAEA已被伊朗方面告知納坦茲鈾濃縮設施發生火災。伊朗表示大火很快被撲滅，建築物內沒有核材料。雖然如，IAEA會對當地進行輻射安全監測。」

無獨有偶，伊朗西南部城市阿瓦士（Ahwaz）的一家發電廠，在周六發生變壓器爆炸事故，不知是否也是駭客攻擊。

(中時電子報)