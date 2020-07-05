紙風車疫情後首場演出迎來許多熱情戲迷相挺。(摘自紙風車劇團臉書)

歷經上半年疫情衝擊及日前工作室的火劫，紙風車劇團於昨(4)日回歸舞台，在桃園舉行疫情後首場演出，迎來眾多熱情戲迷相迎，即使天氣炎熱難耐，仍不減歡樂氣氛。紙風車劇團在臉書貼文表示，久違的演出能看見許多小朋友前來參與相當開心。

從紙風車釋出的照片中，可看見表演者頂著豔陽，一一穿著厚重服裝，在小朋友面前賣力演出。有民眾留言表示，看到紙風車繼續轉動，小朋友笑了，而身為大朋友的他，眼眶好像也要跟著流汗了，「謝謝所有演出的團員們，每一位脫下戲服都是汗水，感覺好幾位很像中暑了。這種天氣下的演出，真的很辛苦，大家真的很棒。」

而紙風車在今(5)日也前進彰化埤頭，演出《巫頂環遊世界》，一抵達就馬上感受到各方提供的協助，社區還備有冰桶跟冰水幫大家消暑，讓劇團直呼感謝，於臉書貼文中表示，「整個社區就是一個大家庭。」

此外，日前於疫情期間發起線上劇場的紙風車，近來也開始舉辦創意影片票選活動。只要從劇場人投稿的創意影片中，投票選出當月最佳影片，投票者也有機會獲得3000元的獎金。

(中時 )