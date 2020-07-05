桃園市政府交通局擴大實施機車收費停車格，增加周轉率，桃園機車族不再一位難求。(蔡依珍攝)

機車停車收費頗受好評，桃園市政府交通局7月起再於龜山區長庚醫院增設23格機車收費格，中壢公所周邊增設收費機車格111格及桃園區14處、新增94格收費機車格，前30分鐘免費、而後每30分鐘收費5元，透過小額的停車收費可增加周轉率，讓民眾易找到車位。

交通局4月1日起在桃園區的3處外送熱點，試辦各6個收費機車停車格，大幅提高周轉率，機車停放大多未超過1小時，逐步擴大實施到臨時停車及送貨需求高的市府等洽公地，以及景福宮、慈護宮嘉惠香客。

交通局7月再度擴大實施，在龜山區鄰近長庚醫院復興一路、復興北路增設23格機車收費停車格，方便就醫的民眾就近停放，目前平均停車率已降至80％，有效增加停車周轉，讓就醫民眾容易找到車位。

中壢公所周邊也增設收費機車格111格，透過機車收費機制，民眾至中壢區公所洽公後即迅速駛離，停車格可空出讓其他洽公民眾有機車位停放，平均停車率約僅30％，確實達到避免久停的效益。

桃園區在藝文園區等商圈也新增14處收費機車格94格，停車率約50％，有效提升車格周轉，讓真正需要停車的民眾付費即有車格停放。

交通局劉慶豐局長表示，收費機車格為前30分鐘免費，而後每30分鐘收費5元，透過小額的停車收費可增加周轉率，讓民眾易找到車位，桃園機車族不再一位難求。

(中時 )