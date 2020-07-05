1名男性清潔工不久前才剛喪妻，某次與家中女兒共進晚餐時，才發覺女兒的面貌以及整體的氣質，與死去的妻子簡直相同，他竟覺得是妻子寄身在女兒身上回來找他，進而趁半夜時跑去女兒房間，將沉睡的女兒喚醒，強行要女兒與自己嘿咻，女兒因擔心親父吃上官司，竟容忍被親父性侵長達數年後才得以解脫。

這名老清潔工才剛喪妻不久，因過於思念去世的妻子，某次帶女兒前去餐館吃飯時，才發覺女兒的整體感覺與妻子相同，他認為一定是亡妻附身在女兒上回來找他，便開始對女兒像亡妻照顧的無微不至，甚至在大半夜時，偷跑進女兒房間，將她親醒後強迫女兒與自己嘿咻，時間長達數年。就連女兒交男朋友，這位親父還會森氣氣的大呼小叫，也揚言若不聽話就要把她賣給別人，由於女兒尚小年幼，深怕大眾知曉此事，整個家族會因此蒙羞，進而避口不提默默忍受。

某日，女兒與其他兄弟姊妹外出遊玩，被發現手腕及多處有較深的抓痕，再三詢問下，才得知是自己親父所為，進而趕緊報警處理。清潔工被傳喚偵訊，法官詢問他時，清潔工不斷聲稱，因為女兒實在與亡妻長的太像了，因為自己非常思念她，才會被吸引的，不是有意有逼迫女兒進行性關係。然而，法官卻認為，男子的言詞不合邏輯，只是單純要滿足喪妻後的肉體慾望，因此濫用為人父的信任，造成自家女兒心理上的痛苦，判處清潔工28年的有期徒刑。

(中時電子報)