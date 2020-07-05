國民黨高雄市長參選人李眉蓁發言人鄭照新質疑，有花公帑助選之嫌，更狠酸「原來陳其邁最大競選總部竟然是在行政院，而不是設在高雄」。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（5）日找來中央官員合體開直播，與行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫一同談政見，但觀看人數最高只有近1600人。對此，國民黨高雄市長參選人李眉蓁發言人鄭照新質疑，有花公帑助選之嫌，更狠酸「原來陳其邁最大競選總部竟然是在行政院，而不是設在高雄」。

陳其邁今與沈榮津、龔明鑫開臉書直播，自稱「政策控大叔」，一路從防疫、美中貿易戰跟科技戰，談到高雄產業轉型及對策，也進一步介紹行政院的大A＋計畫怎麼促進高雄產業升級，陳其邁提出六大產業發展戰略。

對此，鄭照新直言，這是不是有花公帑來助選，或花公帑來選舉的嫌疑，「原來陳其邁最大競選總部竟然是在行政院，而不是設在高雄，這個讓我們非常訝異」。

鄭照新說，一開始就認知，這是場資源極為不對等的戰爭，應該在市政、創意上及思考突破格局上，來獲取高雄市民認同，而不是在資源上來跟人家打不對等的戰爭，「我們會持續努力獲取市民認同，用我們的真心誠意、陽光跟活力」。

台北市長柯文哲今為民眾黨高雄市長參選人吳益政助選時也談到，資源不對等是一定有的，但認為沈榮津是事務官上來的 ，不會因為誰是不同黨派的地方首長就不合作。

吳益政則指出，中央官員來跟陳其邁多瞭解高雄在地問題，不論是來幫忙衝選票，或是為了幫忙高雄，希望陳其邁能反應高雄的問題，中央也能提供馬上解決的方案，甚至大家可以一起多多來探討。

(中時 )