海軍陸戰隊覆舟 又一人過世 19:392020/07/05 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸戰隊官兵操舟訓練。海軍陸戰隊提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍司令部今(5）日表示，7月3日「聯合登陸作戰」操演意外落海官兵陳志榮上士，經國軍高雄醫院左營分院積極全力搶救後，仍不幸殉職。 海軍司令部進一步表示，陳志榮上士與蔡博宇上兵於本次操演中，戮力戰訓因公殉職，他們的英勇行舉，堪稱「國軍菁英、陸戰隊英雄」，本部深感悲慟與不捨，並再次向殉職官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。 (中時 ) #海軍陸戰隊 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 特戰出身退役中將帥化民談覆舟經驗 嘴裡都是海砂 - 軍事 海軍陸戰隊覆舟 又一人過世 - 軍事 陸轟-20傳即將首飛 可望改變南海遊戲規則 - 軍事 高調與陸南海對陣！美軍兩航母戰鬥群也要大演習 - 軍事 海軍兩棲少校教官輕生原因 研判是自責 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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