永豐投顧認為市場焦點仍在經濟好轉，「外資回流尚未達滿足點」，還未大幅回流，建議指數高點位置不預設立場，而以外資回流金額以及暫時設定9月為多方轉弱月份（資金行情減緩以及美國大選前雜音浮現），如此才不至於錯失獲利機會。

永豐投顧並預估本周指數可望挑戰1/3高點12,197點，月線附近11,600點應有支撐。

美國7/2新增病例來到56,800例，再創單日新高，惟在就業及經濟運行好轉下，Nasdaq指數還可再創新高，顯示市場關注焦點在經濟前景好轉議題，若過份擔憂疫情，可能錯失良機。

永豐投顧認為，「救市方案可望維繫股市熱度」。預期七月美國政府仍將有新的救市動作，包含川普擴大基礎建設支出以及國會約一兆美元刺激方案出爐，因此在資金行情激勵下，預期行情持續偏向多方。

期間或許因擔憂疫情而有震盪，建議方向「對的股票持股續抱」。由於9/30 Main Street將到期，預期資金行情出現雜音將落在8月下旬，預估7月份仍是安全操作的月份。

永豐投顧也整理本周營收公布的個股表現。本周為上市櫃公司公布6月營收時期，個股因業績將各自表現。短線上，投資人可檢視手上個股，去年6月基期較低者，YoY成長機會大，股價較亦有所表現。

俟月營收皆公布之後，中長線選股則建議以5G、蘋概族群為主，尤其以3Q有擴產，營收、產品結構有改善的個股為宜。

在電子股部分，7/9大立光法說、7/16則是台積電法說，預期台積電前景仍是樂觀以待，故指數可望穩住不墜。永豐投顧也提醒留意「個股安全」。

至於在生技股族群部分，因7/15舉辦生技論壇、7/22則是生技展，生技股仍是主流，但須留意熱門股的當沖比是否過高，亦免高位階的個股，主力股趁勢出貨。

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(中時電子報)