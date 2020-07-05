金門岸巡隊緊急通報軍方，金防部未爆彈處理小組確認是100磅空用炸彈殘體，已移除攜回進一步處置。（金門岸巡隊提供）

軍方確認未爆彈為100磅空用彈藥殘體，彈體重鏽且引信毀損，仍依標準作業程序移除，帶回南雄庫房暫存，再做進一步銷毀處理。（金門岸巡隊提供）

岸巡封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金防部（金門岸巡隊提供）

金門成功海域今（5）日下午舉辦「山海牽罟」親海活動，沙灘上意外發現1枚未爆彈，執行戒護任務的岸巡隊緊急通報軍方，金防部未爆彈處理小組確認是100磅空用炸彈殘體，已移除攜回進一步處置。

當地海灘數年前也曾發現大批未爆彈，退伍上校投書〈中國時報〉指係早年改裝空用炸彈，做為海岸反登陸「地雷」使用。至於這枚未爆彈是否也是同期埋置，在潮汐作用下出土，則有待進一步調查。

金門岸巡隊五龍山機動巡邏站於下午15時許，在成功海域「山海牽罟」活動現場執行岸際戒護，協助將牽罟木船推向水域時，與活動人員在沙灘上發現1枚疑似未爆彈的金屬物體，隨即封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金防部未爆彈處理小組。

該小組確認未爆彈為100磅空用彈藥殘體，彈體重鏽且引信毀損，仍依標準作業程序移除，帶回南雄庫房暫存，再做進一步銷毀處理。

海巡署表示，夏季民眾海邊活動增多，金門特殊地理環境及歷史背景，存在一些不安全因素，若發現可疑危險物品，切勿擅自搬運或處置，可撥打海巡署「118」專線報案。

(中時 )