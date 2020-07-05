台中市長盧秀燕（左）5日晚上在逢甲商圈抽出現金10萬元幸運兒。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（中） 5日晚上在逢甲商圈分送雞排與珍奶，抽出10萬元現金獎及6萬元電動機車，也向其他五都首長嗆聲，三倍券來台中消費最划算，獎最大。（盧金足攝）

2020台中購物節人潮帶來錢潮！5日晚上在人氣商圈舉辦千人共享雞排軋珍奶活動，市長盧秀燕向其他五都首長嗆聲，三倍券來台中消費獎品最大、最划算，在全場民眾熱烈期待下，抽出第一份10萬元現金獎幸運兒，中獎者是住在梧棲吳小姐，接到盧callout電話，還表示，「是假的吧？」聽到全場尖叫聲仍不確定，直到看臉書直播才相信，盧問她要怎麼花10萬元，她高興的表示「繼續花啊！」

台中購物節開跑第5天，民眾登錄消費金額超過40000多萬元，吸金力道強強滾，為帶動商圈買氣，盧秀燕與經發局長張峯源分別在逢甲及一中商圈進行雙邊視訊連線，同步免費發放各500份雞排及珍珠奶茶，共同見證雙主場千人共享雞排、珍奶。

適逢周日人群湧進商圈，拿到雞排、珍珠奶茶的民眾興奮的說，「吃雞排就是要配珍奶最對味！」盧秀燕也在全場見證下抽出10萬元現金與電動機車，抽中10萬現金幸運兒，接到盧秀燕電話一度不相信得獎，一直問「今天？假的吧？」最後興奮的說「10萬元要繼續花！」

盧秀燕表示，台中購物節獎品最大、最多，她要向其他五都首長嗆聲，三倍券來台中花最划算，台中獎項「有房、有車、有現金！」歡迎踴躍來台中消費。

受新冠肺炎疫情影響，各行各業受衝擊，市府祭出「紓困九箭」振興方案，配合購物節活動起跑，以抽獎鼓勵全台各地民眾來台中消費，協助店家業績成長，消費者也有機會獲得百萬現金和千萬精品豪宅等大獎。

經發局指出，購物節活動為期2個月，優惠店家包括實體店家與線上及電視購物平台，提供多元消費方式，民眾也可透過PChome網路商店、東森、森森電視購物的台中專區，選購特色商品，店家很有感，直呼「人潮回來了！」

(中時 )