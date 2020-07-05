今年指考公民與社會科時事題非常少，但卻不好作答。全國教師會表示，今年公民考題中規中矩、未見創新，股票金融試題較往年多。補教老師說，今年公民試題陷阱多，是3年來最難。

全國教師會表示，今年公民科時事題較少，但股票投資與金融相關試題較往年多，例如：量化寬鬆（QE）政策、因應Covid-19疫情國安基金進場護盤等均入題；其他如農田水利法修法、重型機車爭取行經蘇花改、托育公共化、新聞媒體的勞檢等，也是今年融入試題的相關時事。

全國高級中等學校教育產業工會則說，今年公民科圖表題的部分增加，學生需依據圖表中的資訊，判斷何者是最有可能的推論。部分題組的選文較長，學生答題時需耐心閱讀選文，並從中擷取關鍵訊息。學生學習時需要強調綜合閱讀理解與圖表判讀能力。

成功高中教師蘇青葉表示，公民科各冊命題以3、5、6冊題數較多，題組題有11組、26小題，比去年大幅增加；圖表題有13題，也比去年增加很多，其中統計數據資料整理判讀的試題並不難，但考驗考生的細心和耐性。

有考生說今年公民很簡單，但補教老師羅文表示，他們在解題時，發現這份試題有很多陷阱題，尤其經濟相關的題目難度高，他認為是3年來最難，預估5標會比去年降5、6分。

羅文舉例，單選題第18、19題組題，考某內閣制國家各政黨的得票數，計算可能就要5到10分鐘。

(中時 )