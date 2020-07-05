國民黨團擬下周公布廢除考試院、監察院的修憲提案，並呼籲執政黨在臨時會來協商修憲案。不過據了解，國民黨內也分成兩派，一派主張直接廢除，另一派認為改變五權憲法架構動搖國民黨基本價值，因此黨內也有以「凍結考監」、「廢監不廢考」的方式來作為折衷。

國民黨為了抗議監察院人事案日前佔領立法院議場，並強調監察院長被提名人陳菊的提名不撤就不退，最後遭綠委強行清出。國民黨團打算如果監察院人事案最後還是被民進黨強行通過，要利用民情激憤的情況下要求執政黨在臨時會處理修憲委員會的協商，討論廢除考試院監察院。

據了解，目前國民黨有藍委吳怡玎會提出廢除考監兩院的修憲版本，將在下周公布內容；此外，藍委李貴敏也有「凍結考監」，藍委鄭天財也會有「廢監不廢考」的版本，都在連署中。

據悉，這樣的方式是希望準備好談判武器，黨內不一定要只有一種聲音，有不同方式處理考監改革也可以增加國民黨的談判籌碼，黨內人士指出，目前黨內各種聲音都有，主張廢除的聲音也不小，等修憲委員會正式開始討論後，黨中央再決定立場，在此之前都交由個別委員提案表達意見。

國民黨團總召林為洲表示，他也認為在憲改議題上開放個別委員提案是好事，國民黨本來就應該學習接納不同意見。林為洲並指出，修憲議題很大，國民黨除了考監改革議題外，也會提下修公民權，還有權責相符的總統制，希望總統也應該接受國會監督，至於採取哪國的制度或什麼方法，還在研擬中。

(中時 )