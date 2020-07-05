同志純愛電影《刻在你心底的名字》5日晚間在台北電影節首映，2個小鮮肉曾敬驊、陳昊森在片中大談椎心虐戀，戲外感情依舊好。為了揣摩同志的情感，導演柳廣輝、監製瞿友寧特地送他們到同志酒吧「特訓」，2人一開始怯生生，不過現場同志朋友熱情分享自身故事，甚至喝到後來，有人想獻吻曾敬驊，竟遭陳昊森霸氣阻止，吃飛醋喊：「怎麼可以親他！」

曾敬驊在片中個性自由無拘束，一場跳樓戲魅力無限，迷人模樣煞到陳昊森，「那個無懼的眼神讓我心動！」而曾敬驊則被陳的角色純真純樸一面所吸引，「他在家中爭吵的戲情緒很飽滿，沒被污染過的感覺讓我很深刻。」

《刻在你心底的名字》在台北電影節首映。（盧禕祺攝）

不過現實生活中曾敬驊比較慢熱，陳昊森笑著形容：「我們開拍前保持一定的距離，不過在開拍後就『結合』了！」甚至陳昊森在記者會上狂爆汗，曾敬驊細心注意到，示意工作人員遞衛生紙。而雙帥的好感情，就連甜美的女主角邵奕玫都難以介入，被打趣形容成「炮灰」。《刻在你心底的名字》9月30日全台上映。

(中時 )