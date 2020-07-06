從去年中美貿易戰到今年新冠肺炎襲擊全球，各國家經濟影響甚鉅，許多投資人擔心台灣也將跟著國際經濟走弱，衝擊之下最怕的就是銀行在此時抽銀根、雨天收傘。21世紀不動產針對台灣的銀行體質看現今房市概況認為，「政府與銀行全力護盤，房市不需過度擔心！」

影響台灣房地產市場走勢的因素很多，根據國際經驗大概可分為人口、利率、稅率、買賣方財務體質、銀行體質、都市計畫、政府財政系統等等。大環境不佳，影響貸款人還款能力，造成法拍屋數量上升，或是為保留現金降低購屋慾望等等多重因素將造成房市動盪不安。

21世紀不動產企劃研究室分析，即便經濟大幅走弱，若政府和市場預期該現象屬短期，且銀行體質強健，政府極可能與銀行協調採取較寬容的態度，例如降低壞帳認列標準與資金支持，避免「雨天收傘」的狀況發生，畢竟等待低谷過去，客戶的財務狀況終將恢復，銀行也能拿到該有的利息收入。

若銀行採取平常的嚴苛標準，可能造成客戶無法準時償還貸款而接連倒閉，若該貸款有房屋作為擔保，客戶違約後法拍屋大量湧入市場將造成房價下跌，銀行也拿不回擔保品原本的價值，同時並造成社會動盪，這種殺雞取卵的行為將造成客戶、銀行、社會三敗俱傷。

政府目前已祭出振興消費券等刺激國內實體消費的政策，希望能儘速讓受創的實體產業恢復，並極盡所能與銀行協調，讓銀行扮演緩衝以度過暫時性的難關，這在疫情發生後已成為國際上常見的做法，就看台灣銀行業是否有能力抵禦短期因疫情和貿易戰帶來的不確定性。

不過21世紀不動認為，台灣銀行業體質仍屬強健，主要在於「逾放比低於3%國際警戒線」、「資本適足率高於下限10.5%」，基本面足以應對經濟下行帶來的衝擊，短期內不致造成國內房地產市場拋售局面，但投資人仍須留意全球整體經濟不穩的長期風險之可能性。

銀行逾放比(non-performing loan; 簡稱NPL)代表未正常還錢的金額佔總借款的比例，該比例越高代表銀行有越高比例的借款難以收回。根據金管會數據，2011年以來逾放比一直維持在0.5%以下，2019年底該比例為0.21%，2020年2月該比例略為上升至0.24%，但仍遠低於一般國際上常採用的3%逾放比警戒線，投資人目前不需擔心銀行因逾放比上升進而抽貸，甚至低價賣出如房屋等抵押品。

銀行最重要的就是要有充分且容易變現的資產，以確保在市場下跌時仍能履行責任，例如仍可正常應對存款戶提領現金的需求。這項指標主要以資本適足率衡量，該數據量化資產中可做為風險緩衝性資產的多寡，數字越高意謂著銀行有越多空間來應對資產品質惡化的風險。根據金管會數據，台灣銀行平均資本適足率在2019年已達到14%，而主管機關對該項比例的下限是10.5%，可見台灣銀行業資本水準仍屬健全。

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(中時電子報)