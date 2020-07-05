民進黨擬在立法院臨時會推動國民參與刑事審判法草案，遭前總統陳水扁痛批沒有誠信，民進黨發言人顏若芳今天表示，民進黨與蔡英文總統提出的10年政綱與司法政見，司改主張明確揭示為「人民加入審判」的改革，國民法官制就是民進黨和蔡總統司改主張的落實。

立法院長游錫堃3日召集黨團協商，討論國民參與刑事審判法草案等案，因朝野未取得共識，6日將繼續協商。陳水扁4日晚在臉書質疑是誰讓「蔡英文和習近平一樣」？還說2020選前已達成陪審與參審併行試辦的共識，如今卻出爾反爾，完全沒有誠信可言。

對此，顏若芳回應表示，因應台灣社會情勢演進變化，任何的政策主張必須要跟著社會進步，與時俱進。所以，民進黨與蔡英文總統，在2011年提出的「十年政綱」、2012及2016年的總統競選中司法政見，司改的主張明確揭示為「人民加入審判」的改革。

她進一步表示，不論是2012年，蔡英文總統曾提及，在特定類型案件，採行參審或陪審制及其配套，讓人民得以參與司法運作；還是2016年司改白皮書中指出，應依照審議民主制度，擴大民間參與，包括陪審制、參審制或其他改革模式，進行根本性之改革對話，避免法律裁判嚴重脫離社會經驗，提升人民對裁判的信賴度。

顏若芳強調，由此可以清楚得知，民進黨與蔡英文總統的主張，是「人民加入審判」的改革。至於在制度的選擇上，並沒有設定必然是參審、陪審，或其他任何改革模式。現在欲推動的國民法官制，實際上就是融合參審制與陪審制的設計。

顏若芳指出，從較接近現在的十10政綱和兩次大選政見來看，國民法官制就是民進黨和蔡英文總統司改主張的落實。因此，在蔡英文總統上任後，透過召開司改國是會議，參酌各方意見及各國最新實例見解，凝聚最新的民意共識，依會議結論，朝建立「國民法官制度」與「人民加入審判制度」的方向來努力。民進黨也支持這樣的立場，全力來推動。

至於是否有人在全代會提案建議修改黨綱？顏若芳表示，全代會提案，還在幕僚作業階段，相關作業都在彙整中。有無提案她並不清楚。

(中時 )