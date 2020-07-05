近日有網友在臉書上PO出「知名網紅夜店大玩多人運動，多人混戰才會爽」的影片，影片中一名穿著低胸短板背心和熱褲的年輕妹子在夜店內盡情搖擺。(摘自臉書)

夜店是不少年輕人喜歡的聚會場所，強烈的聲光效果吸引時下帥哥辣妹在舞池內盡情展露自我。國內疫情才剛趨緩，近日網路上卻瘋傳「網红夜店多人運動」影片，網友錄下一位熱褲妹在夜店內狂喇多名男性，更上演大膽的3人情慾流動戲碼，不僅全程充斥「體液交換」畫面，手部更在敏感部位游移，讓在場的酒客全都看傻。

近日有網友在臉書上PO出「知名網紅夜店大玩多人運動，多人混戰才會爽」的影片，影片中一名穿著低胸短板背心和熱褲的年輕妹子在台南某夜店內盡情搖擺，不僅在舞池「喇」起來，還上演多人戲碼，對象「一個接著一個」換，旁人都看不下去，直接拿起手機錄下影片，不到幾天觀看次數已經超過110萬人。

名穿著低胸短板背心和熱褲的年輕妹子在台南某夜店內盡情搖擺，不僅在舞池「喇」起來，還上演多人戲碼，對象「一個接著一個」換，旁人都看不下去。(摘自臉書)

原PO在影片開頭表示「我跟妳們說，接下來我錄了這女生一連串，聽說她親了六個男的，我錄到她親了四個」。在隨後接近四分多鐘的影片中，熱褲妹隨著音樂不停扭動青春的肉體，在夜店四處使出「電臀功」吸引不少男性前來共舞，音樂也催化出彼此的情慾流動。熱褲妹就這樣在夜店內不斷用臀部磨蹭男方下體，更直擊「人肉夾心」多人混戰畫面，熱褲妹就這樣夾在2男中間「親完前面在換親後面」，尺度大到旁人都看傻！

原PO在影片中搭配字幕旁白指出，「真的很會捏」、「來看你要親多久」、「親完一個接一個」、「換另外一邊親」，各種煽情的舉動逐漸引起夜店眾人的目光，原PO表示「再趴到另外一個親，大家都在看！」、「這到底上演什麼戲碼？那個手哈哈哈」。後來甚至還一路完到包廂內，不顧大家都在看她，熱褲妹仍忘情舞動，影片中甚至能聽到旁人大聲說，「太瞎了吧！」

此影片隨著臉書的瘋傳爆紅，該熱褲妹的IG也被起底，發現竟有6.8萬人直追蹤的網红帳號，不過照片中並沒有露出清楚的臉部，都是賣弄性感的遮臉照。不過夜店影片瘋傳後，該網红竟還在限時動態詢問「大家喜歡看我在夜店的生活嗎？」絲毫沒有覺得有任何不妥。

該熱褲妹的IG也被起底，發現竟有6.8萬人直追蹤的網红帳號。（摘自臉書）

(中時電子報)