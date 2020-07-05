長年為新銳漫畫家提供發表平台的開拓動漫祭，本周末於圓山花博公園爭豔館連日舉辦活動，不料卻因活動場外有女性未穿底褲並掀裙供大眾拍照，而讓Cosplay文化及主辦方備受大眾討論。對此，開拓動漫祭發表聲明指出，這起疑似角色扮演者的裸露事件，造成不少人對活動與Cosplay產生負面的印象，開拓動漫籌備委員會深表遺憾。

開拓動漫表示，開拓動漫祭長期對Cosplay的服裝規定都有做宣導規勸與管制，包含內衣襯衣、露出尺度等都有相當具體的說明，多年下來的執行過程透過所有Coser的配合協助，讓規定也更完整而嚴謹。但場外為公共空間，主辦單位無法用管理場內的規範，去管制場外自由活動者的行為。

開拓動漫表示，這位女性嚴重違反活動規定、也違反國家法律的行為，是該女性的個人行為，與主辦單位、場地方花博公園爭豔館無關，主辦方也已協助圓山派出所進行調查，之後將由警方進行後續偵辦。未來將進行更嚴謹的巡視與相關規範，未來若發生類似事件，也將與場地方和警方進行更緊密的合作措施。

開拓動漫呼籲，一場優質的活動需要所有人共同努力與珍惜，歷經過防疫活動空窗的現在，更是如此。大部分的參加者都是遵守活動規則的，為了珍惜得來不易的活動場次與交流空間，若產生爭議，主辦單位第一時間也都會先站在保護活動參加者的立場，但若無視或企圖破壞這份努力的人，則不在此內。

(中時 )