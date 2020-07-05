曾執導《我要變成硬柿子》、《我的祕密花園》、《原味的夏天》等知名戲劇的楊冠玉導演，4日中午疑因血糖過低昏迷休克而驟逝，享年57歲，家屬將於12日上午8時20分在台北市立第二殯儀館為她舉行公祭。楊冠玉執導的作品曾捧紅林依晨、楊謹華、邱澤、六月等許多藝人，林依晨4日晚間透過經紀人表示「原本暑假要安排《秘密花園》的聚餐」，沒想到天人永隔，再也無法相見；與楊冠玉合作多部戲、要好到曾天天約喝咖啡的六月也難過悼故友：「如果不是妳跟明金成，就沒有現在的我！」

楊冠玉導演2003年執導的《原味的夏天》與邱澤、楊丞琳等藝人合作，邱澤感傷表示：「不敢相信，一開始網路上看到還以為有人惡作劇，慢慢的看到越來越多朋友發文，才覺得是真的。冠玉導演，感恩遇見，永遠記得你！」

邱澤、沈建宏當年在《原味的夏天》飾演午馬的孫子，與楊冠玉導演一起在澎湖生活了快四個月。（資料照）

該劇也是童星出道的沈建宏第一部作品，沈建宏表示：「十歲那年，我的第一部戲《原味的夏天》，三個多月都在澎湖的小島上拍著戲，每天早出晚歸。永遠記得您都會在螢幕面前，跟著演員一起喜怒哀樂。您也是我的戲劇啟蒙導演，教會了我演的第一場哭戲，雖然您總是很認真、嚴肅的在導戲，難得才會露出俏皮的一面。謝謝導演曾經給過的指教，很想念您…R.I.P」。

該劇製作人辛誌諭回憶當年劇組在澎湖住了近4個月，還在險礁嶼島上蓋了一棟民宿，大家每天一早五點起床一起搭舢舨去小島拍攝，培養出革命情感。他難忘有一場邱澤、沈建宏兄弟兩人的哭戲，就是導演先講了一段故事，才順利讓兩人當場哭得唏哩嘩啦。

六月正式出道的第一部作品《青春教室》以及後來《天使少年》、《我的秘密花園》、《歡喜來逗陣》都是跟楊冠玉合作，她說其實高中剛畢業時曾去拍了一部戲嚇到，覺得自己超不適合演戲，後來在明金成開的店當服務生，明金成帶她去試鏡，把她推薦楊冠玉，「是他們兩個讓我決定再演戲，把演員當成職業」。當年的楊冠玉演演員眼裡是很兇、會罵人，「大家都很怕她，只有我不怕她，她也從沒罵過我！我們之間就是像朋友之間的相處」。

楊冠玉（右）2003年與沈建宏、楊丞琳一起俏皮自拍。（資料照）

六月說，兩人曾有一段時間好到每天都要見約喝咖啡，「我難得背得出幾個人的電話電碼，她就是其中一位」。只是隨著她有了家庭、小孩，兩人變得較少聯絡，數月前有次搭捷運遇到，兩人又約了去喝咖啡，讓原本很難承受喪友之痛的她覺得比較沒有那麼遺憾！

旗下製作公司與楊冠玉合作過許多部作品的的資深製作人王鈞，昨也在臉書心痛寫下悼念文，「冠玉是我的導演，也是我叮嚀教育成長的孩子，她很努力非常努力，我依舊管敎的嚴厲，她很向上但我總是挑剔，她每次拿她剪輯好的作品和我簡報時，她總是那麼害羞和收歛，她的眼神總是很少得到正面回應，她是我可以駡的孩子（痛心至極）總是虚心接受，也不知道到底誰才是真理道路」。他說，三周前才約她談《我的祕密花園》，她告訴他身體狀況「每周隔天洗腎」，王鈞感嘆「唉！這世道人心該走的有那麼多，為什麼讓她走」。

(中時 )