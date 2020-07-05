大陸近期公布了《中國經濟生活大調查》，《調查》結果顯示， 過去一年有43.81％的受訪者感覺自己幸福；只有11.92％的人感到自己不幸福；另外，4成多的受調者表示「感覺一般般」，一般般的感受，挺符合大陸人的回答風格。

此外，《調查》發現，年收入1萬（人民幣，下同）以下的低收入人群幸福感並不是最低的；隨著個人年收入成長至12萬，感到幸福的人群比例逐漸增高；但當年收入從12萬成長到100萬時，幸福的人群比例相差並不十分明顯。

另外，兩性對於「感到幸福的年紀」有所不同。對女性而言，26至35歲是女性一生中最易感到幸福的年齡層，這個年齡層中，47.31％的女性表示自己的生活幸福知足；對男性而言，18至25歲與60歲以上的男性，幸福感比例最高；但對於壯年男性來說，因為家庭、職場兩頭燒，這段時期的壓力達高點。

最後，擁有愛情會更幸福嗎？答案是肯定的。從情感關係看，幸福感比例最高的是有戀人但還沒結婚的族群，占比達45.62％，其次是已婚人士，占比達44.16％，顯然有伴侶的人群更幸福。排名第三的是單身人士，占比達43.96％。

(旺報 )