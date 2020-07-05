海軍陸戰隊教準部楊姓少校今(5日)上午8點多在營區樓梯間輕生不治，海軍司令部初步調查係因楊員責任心強，對昨天陸戰隊演訓操舟發生士官兵落海意外感到沮喪而自傷，但家屬卻不相信此一說法，檢方天將解剖遺體釐清死因。

據了解，檢警經過法醫相驗後，研判楊原致命傷是頸部留下的一道「索溝痕」，身上無其他明顯外傷，死因初步排除外力介入，但現場沒發現死者遺書，但有茶口楊員手機及電腦等遺物。

但楊員少校的母親與胞妹不信楊員會因此輕生，懷疑有其他因素介入，因此邀橋檢方查明，檢方除調閱監視器外，也進行訪查楊員近日生活情況以及無情緒問題困擾。

海軍司令部表示，專案小組初步調查，楊員為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年，楊員曾向同袍吐露，對落海意外事件肇生人員傷亡感到沮喪、難過。綜合研判，楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事。

海軍表示，兩棲登陸專業經驗豐富，平時工作、教學認真負責，對自我要求甚高，經訪談楊員同事、部屬、長官及操演部隊相關幹部，對楊員教學認真及工作負責態度均表達肯定，認為楊員是位難得的優秀教官。

海軍司令部進一步表示，楊員是一位優秀專業的兩棲教官，對此不幸事件，本軍深表遺感與不捨，本軍將全力協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強生命教育，避免再生憾事。

(中時電子報)