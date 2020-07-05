創紀錄 大陸海警船巡邏釣魚台群島31小時 20:172020/07/05 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸海警船在釣魚台群島巡邏。（圖／取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩艘大陸海警船上周六（4日）駛入釣魚台群島海域，逗留至周日（5日），已航行超過31小時，創下自2012年9月日本單方面國有化釣魚台群島後的單次最長紀錄。 根據《東網》引述日本《共同社》報導，日本第11管區海上保安廳表示，這是今年第16天有大陸公務船駛入該海域。這兩艘大陸海警船周六凌晨2時25分左右相繼駛入釣魚島海域，至周日上午9時，仍在赤尾嶼（日稱大正島）東南約8至11公里處停留。周日還在海域外側毗連區發現另外2艘大陸船隻航行，其中1艘搭載類似機關炮裝備。 (中時電子報) #大陸海警船 #釣魚台群島 #日本 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 30歲男直播「狂吃肥膩五花肉」 半年就過世！妻淚訴：賺到錢人沒了 - 兩岸 創紀錄 大陸海警船巡邏釣魚台群島31小時 - 兩岸 陸委會逆轉不修港澳條例 蘇貞昌：法令若足夠沒修改必要 - 兩岸 港下架涉違《國安法》書籍 眾志黃之鋒這樣說 - 兩岸 陸上半年信用債違約875億人幣 年增46％ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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