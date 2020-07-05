兩艘大陸海警船上周六（4日）駛入釣魚台群島海域，逗留至周日（5日），已航行超過31小時，創下自2012年9月日本單方面國有化釣魚台群島後的單次最長紀錄。

根據《東網》引述日本《共同社》報導，日本第11管區海上保安廳表示，這是今年第16天有大陸公務船駛入該海域。這兩艘大陸海警船周六凌晨2時25分左右相繼駛入釣魚島海域，至周日上午9時，仍在赤尾嶼（日稱大正島）東南約8至11公里處停留。周日還在海域外側毗連區發現另外2艘大陸船隻航行，其中1艘搭載類似機關炮裝備。

(中時電子報)