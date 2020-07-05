「2020臺灣自行車節-台灣KOM登山王之路-夏季挑戰」明天於花蓮七星潭賞星廣場展開，受到新冠肺炎疫情影響，仍有出入境限制，不過這項已經建立全球知名度的自行車登山挑戰活動，吸引來自全球17個國家地區、共計500位國內外自行車好手齊聚一堂。

本賽由交通部觀光局、花蓮縣政府及南投縣政府指導，中華民國自行車騎士協會主辦，是一場花蓮到武嶺的自行車挑戰活動，原本具備10月份Taiwan KOM Challenge國際賽的前導暖身性質，選在7月上旬舉行也正好是眾多車友前來自我挑戰東進武嶺的季節。

明天上午6點，參加的車友將從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭出發，沿東西橫貫公路由太魯閣上山，途中騎經高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點：合歡山武嶺，這一趟的挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。

許多海外車友因為新冠疫情未能前來，但滿額500位額滿報名者中，仍有超過50位來自英國、德國、日本、丹麥、英國、瑞士、加拿大、荷蘭等共計16個國家地區的外籍選手參與；這項登山王之路挑戰賽，今年邁入第9屆，已是全世界自行車同好心目中，被讚為「一生至少要來挑戰一次的經典路線」，所有車友將共同體驗這條曾被法國知名自行車專業雜誌「Le Cycle」評比為世界十大艱難自行車登山挑戰之一、絕美風景亦堪稱與環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。

(中時 )