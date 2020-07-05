交通部長林佳龍搭藍皮解憂號。（翻攝自林佳龍臉書）

交通部長林佳龍推觀光，將2022年訂為鐵道旅遊年。林佳龍今日在臉書表示，搭火車就是旅遊目的，觀光列車，搭配南迴線車站美學，讓台灣鐵道觀光，成為移動美術館，世界旅人的旅遊標的。

台鐵局藍皮客車又被稱作解憂列車，由屏東枋寮發車到台東沿途各站均有停靠，所經南迴沿線山海風光盡收眼底，美不勝收。由於鐵路電氣化即將完工，藍皮客車一直有保留呼聲。機務處長宋鴻康說，深受鐵道迷歡迎的藍皮列車，從前日本國鐵JR也有，但十多年前一口氣淘汰，日本鐵道迷若要追「古早味」列車只能來台灣，前英國駐台大使也常來台搭藍皮客車。

林佳龍說，這種沒有冷氣，過山洞還會聞到柴油味的「藍皮解憂列車」，是日韓觀光客的最愛。還記得小時候回阿公阿媽的家，都要搭著這種列車，從台北「叩」10幾個小時回雲林，帶著台北的伴手返鄉，帶著雲林的花生、地瓜回台北，這輛車載的不只是人，更是親友的掛念。

林佳龍說，藍皮列車「年事已高」，台鐵曾一度考慮淘汰，但獨特的復古風情，鐵道迷難以割捨，改為一天一趟往返，專行南迴線。藍皮、藍天、藍海，成為環島鐵路網最令人嚮往的風景。台鐵相準賣點，已完成藍皮列車整修計畫，包含轉向架、電氣線路更新、改為真空廁所、重整座椅。明年陸續完成13輛列車整修，成為第一列以觀光服務為目的的列車。

台鐵局預計於2021年10月將13輛藍皮客車修復完成，計有對號列車型、長條椅型、非字型椅型；修復以安全行駛、風貌營造、設備齊全、旅客需求服務為原則，並已委託鐵道文化學者作歷史調查考證研究案，期能回復藍皮客車原有的風貌。廁所氣味被人詬病部分，將改為符合人體工學的真空式馬桶，以提昇整潔度及使用便利性。整修後將搭配南迴鐵路車站風貌改造計畫，全力推動鐵道觀光，多元開發鐵道旅遊市場。

(中時 )