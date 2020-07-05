全民大劇團舞台劇《最後一封情書》因疫情影響，原定四月及六月的演出緊急喊停，也因為延期，意外讓劉瑞琪與夏靖庭兩位金鐘視帝、視后，再度劇場相遇。女主角劉瑞琪表示，跟夏靖庭兩次緊密合作都是在劇場，「第一次我們倆是演一對怨偶，這次他直接變成我的靈魂！」夏靖庭透露，受疫情影響，上半年度才工作11天，因此有許多時間陪伴家人和「研讀」劇本，他開玩笑表示這是第一次把劇本看得如此仔細，「我從來都沒這麼專注過！」甚至第一次排練就「丟本」。

《最後一封情書》以喜劇探討善終議題，劉瑞琪特別「獻聲」演唱主題曲〈最後一封情書〉作為整齣戲的完美落幕，逼得許多觀眾戴著口罩哭到吸不到空氣。以電影《搭錯車》紅遍大街小巷的劉瑞琪，曾經出過一張唱片，但後來以戲劇為重心，進錄音室大多都是為了配音，這次她自願為舞台劇開嗓，自嘲真是自不量力：「導演提到最後Ending，對男主角的告白要改成歌曲，我當時隨口回：『那就讓我來唱吧！』，之後因為沒下文，我也就沒放在心上。直到突然有一天導演說主題曲進行中，我倒開始擔心了！」

劉瑞琪為舞台劇演唱主題曲〈最後一封情書〉。（全民大劇團提供）

劉瑞琪表示，她曾因接受甲狀腺開刀，傷到聲帶造成高音上不去，一直習慣用低沈的喉嚨豪邁地唱歌，「我自己在家試著拉長脖子唱出各種可能性，最後決定直接進錄音室見真章。還好經過老師的指導，有找到適合自己演唱的方式。」她把音樂傳給家人聽，曾任唱片公司老闆的另一半甚至感動地說：「聽了不知不覺想掉眼淚！」

女主角劇中因曾對丈夫過度急救而造成遺憾，這份虧欠讓她在癌末時產生幻覺，開始可以看到已離世的丈夫，夏靖庭表示自己曾罹患憂鬱症，當時也有幻聽狀況，所以滿能與這角色連結，「雖然我的角色設定是一位軍人，但我會以活潑開朗的形象來呈現」。被問近期工作近況，他直呼好日子要過完了，「下半年的戲都撞在一起，小朋友要去上課，我也要去上班，不能一直陪在他們身邊，就覺得好捨不得。」

近期表演藝術漸漸回溫，全民大劇團在水源劇場《倒垃圾》最後一週的演出，票券也已全部完售，謝念祖團長興奮表示，劇團上半年損失近八位數，雖然持續以短影片希望保持劇團熱度，但能夠進到劇場和觀眾面對面相見，還是最讓人開心的。對於政府推出的「藝FUN券」來活絡藝文活動，他表示，這次政府能做得都做得差不多，「接下來就是各家各憑本事，吸引消費者花錢在自己身上。」《最後一封情書》7月臺北、臺南演出，兩廳院售票。

(中時 )