高雄市長補選，將在8月15日投票。高雄市選委會公布3位市長參選人的財產申報，民進黨陳其邁個人存款僅逾13萬元；國民黨李眉蓁房地產最多，其中11筆土地是丈夫繼承而來；民眾黨徵召的吳益政名下連房地產、股票都沒有，配偶欄則是空白。

根據高雄市選委會公布的3位市長補選參選人的財產申報資料，陳其邁與妻子吳虹，一共申報3筆土地、3筆房屋；其中1筆位於苓雅區苓雅寮段，面積僅18平方公尺。夫婦存款共534萬，吳虹另有澳幣、美元存款；陳其邁5家銀行存款加起來，僅約13萬。兩人的債務則是4筆房貸1355萬元。

而李眉蓁申報的房地產最多，一共申報14筆土地、7筆房產，其中11筆土地是丈夫楊紘宇繼承而來。李眉蓁的丈夫是珠寶商，土地多位在楠梓區右昌一帶。

吳益政名下則連房地產、股票都沒有，但有2輛汽車共價值210萬、存款51萬元、債務210萬元。令人矚目的是，配偶欄是空白，據了解，吳益政已離婚多年。

(中時電子報)