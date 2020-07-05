東京都知事選舉 小池輕鬆當選連任 20:262020/07/05 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小池百合子以壓倒性多數，成功連任東京都知事。她在勝選記者會中，接受獻花。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京都知事選舉，67歲的現任知事小池百合子，以巨大優勢打敗其他21名對手、不岀意外連任成功。 投票在台北時間晚上7點(當地晚上8點)結束，隨即出爐的出口民調，都顯示小池以60%，確定連任。 小池因為防疫表現深受民眾肯定，不過，未來這個任期，她最大的考驗仍是防疫，以及因為疫情而被迫順延一年的東京奧運。 (中時 ) #小池 #東京都知事選舉 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／陳時中走下神壇 才能看見真相 04:102020/07/01 時論廣場 頒獎績優戶政機關 賴清德：防疫的幕後英雄 12:312020/07/01 政治 防疫國家隊向前邁進 國內首座自主生產熔噴產線座落桃園 16:062020/07/01 生活 輕鬆好上手！Kawasaki Ninja 650 媒體試駕會 14:362020/07/02 機車情報-機車新聞 美陸邁入「黑暗篇章」 但北京為了一事仍盼川普連任 09:352020/07/03 國際 又被唱衰！矽谷創投家估川普連任希望渺茫 09:432020/07/03 財經 《傳產》下個開搶新冠疫苗？85％民眾力挺上架預購 15:572020/07/03 財經 東元智慧防疫機器人亮相 04:102020/07/04 產業特刊 案情不單純！2大1小陳屍泳池底 水深只有「1.2米」 14:472020/07/04 社會 東京都知事選舉明登場 疫情反彈為小池連任增加變數 20:342020/07/04 國際 國際熱門新聞 反撲更恐怖！新冠確診創單日新高 新增逾21萬例 - 國際 港媒：波頓一箭三鵰 川普中圈套 - 國際 差遠了！研究驚人發現 人狗年齡換算不是1X7 - 國際 伊朗核設施失火爆炸 據傳是駭客網路攻擊 - 國際 影》怒批抗議份子是納粹！川普國慶日大搞分裂 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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