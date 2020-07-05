日本東京都知事選舉，67歲的現任知事小池百合子，以巨大優勢打敗其他21名對手、不岀意外連任成功。

投票在台北時間晚上7點(當地晚上8點)結束，隨即出爐的出口民調，都顯示小池以60%，確定連任。

小池因為防疫表現深受民眾肯定，不過，未來這個任期，她最大的考驗仍是防疫，以及因為疫情而被迫順延一年的東京奧運。

(中時 )