韓聯社報導指出，南韓首爾高等法院將於10日對前總統朴槿惠親信幹政和受賄案的重審進行宣判。

朴槿惠在干政案二審判決中被判處有期徒刑25年、處罰200億韓元，受賄案二審被判有期徒刑5年、追繳27億韓元，加上涉嫌介入新世界黨（現未來統合黨）黨內公推案被判2年，合計有期徒刑32年。

最高法院大法院認為，朴槿惠在干政案中涉及的受賄部分與其他犯罪嫌疑應分開審理，裁定將該案發回首爾高等法院重審。對於國情院賄賂案，最高法院認為在二審中認定無罪的國庫損失嫌疑和賄賂嫌疑，均應視為有罪，也將此案發回重審。

首爾高等法院將兩個發回重審的案件合併審理後將一併宣判。5月在首爾高等法院對干政受賄案進行終審重審時，檢方建議法院判處朴槿惠有期徒刑35年。具體包括，檢方建議法院對朴槿惠的受賄部分判處有期徒刑25年，罰金300億韓元，追繳贓款2億韓元；就其濫用職權妨礙他人行使權力等其他部分判處有期徒刑10年，並追繳贓款33億韓元。自2017年10月後缺席所有庭審的朴槿惠預計此次仍將缺席庭審。

(中時 )