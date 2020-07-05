台灣的高中教科書中有些版本，把割據、殖民台灣時代的日本稱為「母國」，不過這個「母國」，在殖民台灣當時，有輿論曾經想以「1億圓將台灣出售給外國或中國」，而此論點也由已故東京大學校長矢內原忠雄所寫的《日本帝國主義下的台灣》一書中得到證實。

根據凃照彥所撰寫的《日本帝國主義下的台灣》一書，引用1914年出版、後藤新平所著《日本殖民政策一斑》（演講），當時日本部分輿論已經開始對佔領台灣的經濟價值提出疑問，甚至產生以1億圓的代價賣掉該島的主張，凸顯出日本殖民統治處於進退兩難的窘境。

凃照彥所撰《日本帝國主義下的台灣》一書分析，甲午戰爭之後，經濟不景氣，日本部分輿論已開始對佔領台灣的經濟價值提出疑問，甚至產生以1億圓的代價賣掉該島的主張。

作者指出，也因此軍事鎮壓以失敗收場，展開了總督兒玉源太郎與民政長官後藤新平的民政統治時代。

另外，早在1929年即出版，由當時東京大學教授、日本投降戰敗後升任東京大學校長的矢內原忠雄所寫的《日本帝國主義下的台灣》一書中也提到，日本為了維持軍政，年需經費1千萬圓，其中7百萬圓出自本國補助。為了這7百萬圓補助款，而形成一種台灣之於日本是「奢侈」的輿論，甚至有識之士也附和外人論調，以為「可以1億圓將台灣出售給外國或中國」。

出生於1893年的矢內原忠雄，在1937年盧溝橋事變爆發，日本侵略中華民國後，他於1937年9月，以《國家理念》為題，撰文發表於《中央公論》雜誌，對於日本軍國主義嚴正撻伐，1938年被迫離開教職，稱為「矢內原筆禍事件」。

日本戰敗投降後，矢內原忠雄在1945年恢復東京大學教授職位，1951年出任東京大學校長。矢內原忠雄被譽為「日本人的良心」，堅決反對日本武力侵略中華民國；即使因此得罪當道、硬生生剝奪教職也不改其志。

(中時電子報)