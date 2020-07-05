在中美緊張關係升高、大陸A股市場轉旺之際，外媒援引知情人士透露，大陸柔性面板製造商柔宇科技（Royole Corp.）暫時擱置原先的美國上市計劃，正考慮在大陸市場上市。

新浪科技報導，柔宇科技以製造出全球首支商用可摺疊手機柔派（FlexPai）聞名。早在1月中旬，外傳柔宇科技已秘密申請在美國市場IPO，擬集資10億美元。但知情人士指出，目前該公司正初步考慮在大陸市場上市，但尚未作出最終決定。

知情人士表示，2019年，柔宇科技最初曾計劃以80億美元估值，發起私募融資輪。但由於後來經濟下行，流動性收緊，該公司決定赴美上市。

柔宇科技的早期投資方包括Knight Capital、IDG Capital、Poly Capital Management、AMTD Group和中植系富豪解植坤的基金，以及深圳市政府的創投部門。

自1月份以來，百勝中國、拼多多等美股中概股傳出考慮在香港市場進行二次上市，同時大陸官方也積極釋出利多政策，藉此吸引創新技術公司在上海、深圳兩地證券交易所上市。

(工商 )