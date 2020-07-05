1名網友在《爆廢公社》分享1張奇景照，今天的龜山島變得很不一樣。原來是龜山上有朵橢圓形般的黑烏雲，而且整個籠罩在山頂的正上方，看起來就像是烏龜背上的殼浮現而出。網友紛紛留言認為，簡直就像七龍珠裡的龜仙老人的空中靜修聖地，也有網友認為超級大雨彈要來臨了！

據了解，此張照片的山形如同烏龜的身體般，前面一個顆頭，後面身體部份，加上山頂上的橢圓形黑烏雲，瞬間變成1隻巨大烏龜，讓觀看的人感覺是正向前爬行。網友將此奇景照片PO上網，立即掀起一陣熱烈討論，有網友認為橢圓形的烏雲籠罩山頂上，讓龜山島變得相當神秘，也使觀看的人誤以為這座山是龜仙人化身成的，正緩慢往海處爬行，甚至還有網友質疑，這不是真的吧！會不會是影像處理過的。

龜山島因橢圓形黑烏雲整片覆蓋在上，有網友分析：極有可能是特大雨彈來襲，登山客們務必要小心了！也有網友歡呼，太好了！老天爺要給大家充沛的水資源；也有動漫迷表示，真的有龜仙密境存在，終於有人教導怎麼發出龜派氣功波了！

(中時電子報)