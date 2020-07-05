今年的畢業季，中華企業射箭聯賽協會青年隊幾位小將也將在學業上各自展開新旅程，其中蘇思蘋和陽亞蓉雙雙甄選進清華大學運動科學系，兩人都期待能將課堂上學到的專業知識，結合射箭場上的實務經驗，讓射箭成績更加卓越精進。

畢業於新竹香山高中的蘇思蘋和陽亞蓉，受惠於富禮國中國家級教練、新竹愛山林隊教練倪大智和清大合作的射箭選手四級培訓計畫，兩人憑藉優異的射箭成績，成為新成立的清華大學運科系首批射箭選手，倪大智表示，這個計畫的主要目的是要讓新竹市優秀射箭選手，可以從香山國小、富禮國中、香山高中一路銜接至清華大學，提供完整且優異的訓練和課業學習之四級培育給選手，為國家培養出更多優秀的射箭人才。

為了讓選手兼顧學科和術科，倪大智透露清大校方在課程安排上作了微調，「清大運科系同意盡可能將大部分學科排在上午，下午以術科訓練為主，做為訓練基地的香山高中也將增建，提供更好的訓練環境。」

對於能夠上清大，蘇思蘋心中充滿感恩，她說：「很感謝大智教練的培育並給我機會，清大課業著重在於心理和運科等，可以學到很多運動相關知識，希望上清大後能夠把課堂上學到的專業知識結合實務，讓自己在射箭領域的表現更卓越。」

陽亞蓉則說：「運動員需要學的還很多，比如肌肉正確使用方法和鍛鍊的方式等，課業上我需要更努力，清大有很好的資源和師資，謝謝大智教練讓我有機會上清大，也謝謝一路上支持我的隊友和家人。」

(中時 )