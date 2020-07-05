海軍陸戰隊99旅3日發生橡皮艇翻覆意外，造成2死1命危，而負責演訓簽證業務的楊姓少校教官今（5日）也在營區內自縊身亡，引發輿論譁然。雖然檢警勘驗後已排除他殺可能，但楊員家屬都無法接受，不認為他會輕生；另一方面，少校同袍也爆料，他平常很孝順，且6個月後即服役滿20年，「不被長官責難，怎麼會選擇自縊？」

海軍調查指出，陸戰隊官兵3日上午9時許在桃子園外海進行聯合登陸作戰預演，每艘小艇編制成員為7人，預演前研判海象符合演訓標準，因此部隊才開始進行操舟演練，不料海象疑似有突發狀況，小艇在外海翻覆，造成3名官兵嚴重嗆溺、一度失去生命跡象，其中2人今日陸續宣告不治，另1人仍在搶救中。

噩耗傳出不久，負責本次陸戰隊海上操舟演訓合格簽證業務的楊姓少校教官，竟於同日下午在營區內自縊，被同袍發現後緊急送醫，急救後仍回天乏術。事實上，死者過去曾在臉書轉貼軍人心聲，直指國軍肩負保家衛國的責任，還得協助各項救災工作，然而只要一出包就被放大檢視，不難看出他以軍人身分為榮，難以想像會走上絕路。

楊姓少校曾轉PO軍人心聲。（圖／翻攝自臉書）

針對楊姓少校之死，憲兵在事發後偕檢警勘驗現場並相驗遺體，初步發現致命傷是頸部的「索溝痕」，除此之外並無明顯外傷，目前已排除他殺可能，詳細輕生動機仍有待釐清。不過，死者母親及胞妹都無法接受相驗結果，直指楊姓少校不可能會輕生，懷疑有其他內幕。

《TVBS》報導，儘管軍方強調楊員並未遭受長官責難，但死者同袍私下透露，楊姓少校生前不僅嚴以律己，平時也相當孝順，為了照顧長年臥病在床的父親才報名參大，而且他再過6個月就服役滿20年，屆時就有優渥的退伍金可領，實在沒必要在這時走上絕路，倘若不是被長官責難，「怎麼會選擇自縊？」

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(中時電子報)