日本東京都知事的選舉，有22個候選人參與，這已破了過往紀錄。不過現任知事小池百合子，以近6成的得票數，遙遙領先其他對手，雖然票數還沒記完，但幾乎已確定連任。

NHK報導，小池百合子的得票度近6成，而第2名的宇都宮健二僅1成5，小野泰輔、山本太郎都在1成左右。

小池來自兵庫縣，年輕時曾擔任新聞主播，到了1992年決定從政，得到日本新黨的提名，贏得參議院選舉成為國會議員，之後就一直在參眾兩院中活躍。2002年加入自民黨，曾擔任環境大臣、防衛大臣。

2016年高票當選東京都知事，之後退出自民黨另建政團，原先叫「都民第一會」，現改名叫「希望的黨」。

雖然小池不是自民黨，但是自民黨選擇支持小池，因此自民黨放棄了提名，等於全力支持小池的連任。從出口民調的在政黨分析，支持自民黨的選民也幾乎都選了小池百合子。

小池百合子在東京的防疫工作，是她相當受肯定的地方，為了應對新冠病毒，她加強醫療和健檢系統，並努力將推遲到明年的東京奧運會，開銷與活動都一切從簡，並降低費用。

(中時電子報)