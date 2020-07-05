美國NBC評選為最佳障礙跑賽事品牌的「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽，今（5）日一早在高雄阿公店水庫正式開跑。作為疫情解封後第一個斯巴達賽事，兩日共吸引超過7000名選手報名挑戰，賽道沿途經過崗山之眼、阿公店溪、環繞阿公店水庫及森林公園等絕美秘境。擔任年度推廣大使的藝人王家梁二度參賽，最後花1小時9分鐘51秒回到終點，成績比去年進步。

王家梁這次是趁著拍三立華劇《我的青春没在怕》拍攝空檔特別南下高雄，參加斯巴達障礙跑，這項活動因疫情關係，延後兩個月才舉辦，他參賽前還被導演叮嚀「比賽不要曬太黑，這樣會不連戲」。他賽後表示，今年賽道多變、難以捉摸，尤其天氣炎熱，一度乾嘔非常想吐，「原來不是你跑過一次，就可以去克服」，他最後索性一拼跑完全程，笑說：「跑完狂灌3瓶水，彷彿剛到了另一個時空！」

王家梁裸身露肌第二度挑戰斯巴達障礙跑。（寬寬整合行銷提供）

有十幾年健身經驗的王家梁，猛壯身材深獲全場女性參賽者直喊眼睛懷孕，沿途還聽到觀賽民眾欣喜若狂地高喊加油。問及自認最難關卡？他表示：「跟去年新北貢寮一樣，到了『一擲乾坤』擲標槍關卡我又錯失了，這次力量有到，就是射偏了一點，但20個關卡我都一次過關！」最後闖關失敗的他，還是做了30下「波比跳」（Burpee）懲罰，直呼很不甘心，期許自己下次有進步的空間。

近來一般大眾對於健康定義，總是在意體脂數字，王家梁維持多年運動維持完美體態，加上飲食控制，體脂維持在7％左右，不過他建議：「與其盲目追求體脂數字，身體骨骼肌肉量才是不可缺少的要角，要把肌肉量拉高增強力量，其次進而降低體脂，達到想要的體態。」

王家梁裸身露肌第二度挑戰斯巴達障礙跑。（寬寬整合行銷提供）

新冠疫情延燒逾半年，新戲進度多少受影響，他秉持做好演員本份的態度，「有戲拍就是很棒的事，現在的我就是手上工作盡力完成做到最好。」除了15日上檔的《我的青春沒在怕》，預計8月即將上檔的新戲《黑喵知情》，劇中角色有別於以往，飾演一名法國傭兵，氣質沈穩內斂的他，還為戲需求留不修邊幅的八字鬍，是出道以來最大造型突破，他也坦言：「接下來拍攝選擇上，會勇於挑戰不同角色、決定挑戰自己的戲路。覺得有個階段過了，現在想往下一個新階段挑戰，思考如何去呈現更有深度的劇本。」

(中時 )