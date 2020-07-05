米蘭達先發6局失2分，拿下個第5勝。（資料照／中信兄弟提供、廖德修台北傳真）

今（5）日在台南棒球場進行的中信兄弟、統一獅3連戰最後一場，黃衫軍靠著2局上半一輪猛攻，打了10人次，擊出5支安打，包含詹子豪的2分全壘打，加上1次四壞球，一口氣攻下6分奠定勝基。終場則以11比2輕取獅隊，拿下4連勝，距離上半季冠軍又近了一步。

中信兄弟1局上就有攻勢，王威晨安打再盜上二壘，周思齊揮出深遠二壘安打送回王威晨，黃衫軍先馳得點1比0領先。2局上象隊攻下6分大局，比數拉開為7比0。獅隊則在3局下靠著3支安打和一次捕逸、內野滾地球，扳回2分，比數形成2比7。

不過中信兄弟在第5局、6局各添2分，比數又拉開為11比2，比賽後半段獅隊無力反攻，3連敗慘遭橫掃。象隊米蘭達先發6局被敲4安，失2分但非自責分，飆出9K，拿下第5勝（5敗）；敗投是獅隊的達尼爾，5局失9分，戰績2勝2敗。

打擊方面，中信兄弟陳子豪、詹子賢都是3安打猛打賞，陳子豪、周思齊都有3分打點，詹子賢、江坤宇則各有2分打點。獅隊則以吳桀睿3打數2安打表現較佳。

(中時 )