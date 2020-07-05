美股中概股瑞幸咖啡於5日下午召開臨時股東大會。據陸媒報導，目前上述會議已結束。會議投票通過對董事長陸正耀、大鉦資本創辦人黎輝、愉悅資本創辦人劉二海和瑞幸獨立董事邵孝恆（Sean Shao）的董事罷免議案。同時會議投票通過增加Ying Zeng和Jie Yang兩名獨立董事。

21世紀經濟報導，此前，瑞幸咖啡官網於3日公布文件，確認陸正耀繼續擔任瑞幸咖啡董事長、董事等職務。

文件顯示，瑞幸咖啡董事會在2日召開會議，對董事會特別委員會 此前提出的罷免陸正耀董事兼董事長職務的提議進行審議，但該提議未能獲得除陸正耀以外其他參與並擁有投票權董事三分之二的贊成票 。

在1日時，瑞幸咖啡公開此前財務造假的內部調查狀況，內部調查特別委員會依據相關文件、證據以及評估陸正耀合作程度後，提出對陸正耀免職的建議，不過最終該建議未能獲得通過。

(工商 )