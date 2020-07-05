檢傳2名陸戰隊同艇同袍問訊 相驗2死亡官兵遺體 20:562020/07/05 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 橋頭地檢署檢察官5日到高雄市立殯儀館對上兵蔡博宇進行司法相驗。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍陸戰隊進行漢光演習預演時，因操舟翻覆，釀成2死1命危。橋頭地檢署檢察官5日到高雄市立殯儀館對上兵蔡博宇進行司法相驗，並找來2名同艇同袍訊問，於晚間8時20分步出寄棺大樓，對於媒體提問相驗的相關結果，檢察官表示，將會由橋頭地檢署襄閱主任檢察官統一說明。目前將前往海軍總醫院左營分院對上士陳志榮進行相驗。 (中時 ) #相驗 #海軍 #檢察官 #高雄 #橋頭 也許您會感興趣 社會熱門新聞 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 「貪」掉前途！年薪400萬台積電經理「詐領184萬」 只為買2手車 - 社會 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 獨》海軍教準部少校上午突輕生不治 負責漢光演訓操舟合格簽證 - 社會 南投秘境奪命！曾傳消失的絕美瀑布多人溺斃 當地人：哭死也沒用 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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