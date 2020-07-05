海軍陸戰隊進行漢光演習預演時，因操舟翻覆，釀成2死1命危。橋頭地檢署檢察官5日到高雄市立殯儀館對上兵蔡博宇進行司法相驗，並找來2名同艇同袍訊問，於晚間8時20分步出寄棺大樓，對於媒體提問相驗的相關結果，檢察官表示，將會由橋頭地檢署襄閱主任檢察官統一說明。目前將前往海軍總醫院左營分院對上士陳志榮進行相驗。

(中時 )