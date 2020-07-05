愛奇藝自製綜藝《夏日衝浪店》4日首播，主打衝浪生活體驗，節目找來電影《推拿》演員黃軒，還有《無心法師》男主角韓東君、《歡樂頌》五美之一的喬欣以及Nine Percent團員Justin黃明昊4位擔任常駐嘉賓，一同學習衝浪技巧、經營衝浪店。首集找來王一博擔任嘉賓，4位準備燒烤歡迎王一博，韓東君見到王一博難掩開心表情，甚至90度鞠躬感謝節目組。

韓東君與王一博同為樂高、賽車愛好者，兩人常在通訊軟體上聊天、分享愛好，但一直沒機會見到彼此，這次兩人終於見面，平常話少的王一博也反常打開話匣子熱情聊起滑板，更主動開口晚上要和韓東君一起睡，把握難得機會好好聊天，不料Justin黃明昊卻出賣韓東君，指他睡覺打呼特別吵，韓東君一時情急口誤：「我會準備耳塞給自己。」眾人一聽都愣住，他才發現不對，王一博笑回：「你給我戴上吧。」掩耳盜鈴言論笑翻大家。

韓東君帥氣身影。（愛奇藝提供）

第一堂衝浪課，眾人接受專業教練指導，對比喬欣第二次就站上衝浪板，運動員出身的韓東君卻屢屢失敗，但後面找到訣竅後，姿勢變得十分標準，配上他健美的身材，頗有專業衝浪教練架式，首播膚色還相當白的他，近期在微博上PO出自拍，臉曬黑許多，笑稱自己是「人間巧克力」，健康膚色讓粉絲替他擔心，怕他的膚色會影響接戲，但他本人倒是不擔心，仍沉醉在海攤生活中。

(中時 )