因抗議種族歧視再添冤魂！西雅圖當局表示，一名24歲的女子因傷重不治死亡。早些時候，該女子和另一名女子在西雅圖一條封閉的高速公路上參加抗議警察過分使用武力的示威被一輛小汽車刻意加速碰撞。

美國之音報導指出，西雅圖港景醫療中心發言人格雷格說，來自西雅圖，24歲的女子泰勒星期六晚上去世。

西雅圖官員說，泰勒和來自俄勒岡州的32歲女子迪亞茲·勒夫星期六凌晨時分被那輛小汽車撞上。在小汽車衝向在五號州際高速公路上的抗議者人群時，人們驚慌躲避。

華盛頓州高速公路巡邏部門發表的警察報告說，來自西雅圖的基利特駕駛小汽車繞過了堵塞5號高速公路的車輛，在凌晨1點40分左右撞入人群之中。

抗議者在現場拍攝的視頻顯示當時有人大聲叫喊：有車，有車，然後紛紛逃開。

港景醫療中心發言人格雷格說，勒夫目前在重症監護室，傷情嚴重。

有關官員正在努力研判已經被逮捕的基利特的動機，以及他是從哪裡開車進入高速公路的。在兩位女子被撞之前，華盛頓州的高速公路巡邏警察已經將那條公路封閉了一個多小時。

(中時 )