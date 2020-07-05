近期，杭州最大的網貸機構微貸（杭州）金融信息服務有限公司（下稱「微貸網」）因涉嫌非法吸收公眾存款遭立案偵查。而就在一個月前，微貸網剛公告宣布退出網貸業務。

杭州市公安局上城區分局的官方微博「平安上城」於7月4日發布通報稱，上城區分局依法對微貸網涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前，案件正在依法偵辦中。

公告還稱，平台借款人若逾期還款，將被納入失信名單，可能影響借款人正常的生活消費、日常通勤、銀行貸款等事項；若平台借款人拒不履行還款義務，惡意逃廢債，經催收後仍不還款，公安機關將依法予以嚴懲。

對此，一位業內人士直言，「很驚訝」；他進一步表示，此前微貸網表示將退出P2P做小貸，大陸政府也在推進杭州P2P退出工作，「大家都以為這件事已經平安了，但沒有想到昨天這麼突兀。」

另一位業內人士也表示，微貸網的兌付困難就跟「愛錢進」等平台一樣，已經有持續一段時間了，「剩下來的餘量清不掉了，警方才最終立案」。他認為，在杭州網貸全部清退的基調下，立案屬於「最後收網動作」。

(旺報 )