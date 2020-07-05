中華企業射箭聯賽二年第七輪，台南射箭隊和台中銀行隊女單上演加射精彩對決，永遠一號表情的台南射箭隊女將彭家楙，氣定神閒地以10分箭漂亮收尾，6比5（10比8）擊退台中銀行隊譚雅婷，個人開季5連勝到手，也率台南隊以21分持續領先。

開季以來在個人賽無敵手的彭家楙，今天和譚雅婷棋逢對手，激戰至5比5，經過加射才分出勝負，這也是彭家楙在企箭二年所遇到的第一場加射賽。

這場對決的第2點賽事，台南射箭隊洪晟皓以7比3力退台中銀行隊高浩文，個人3連勝手到擒來，拿到對戰2連勝，也讓賽前3連勝的高浩文踢到鐵板；第3點混雙台中銀行隊譚雅婷和南韓崔建以5比1為所屬隊伍扳回一城，接下來雙方再各拿一點，終場總比分台南隊3比2獲勝。

新竹愛山林隊對凱撒飯店之戰，第一點女子個人賽愛山林隊林詩嘉技高一籌，6比4力克凱撒隊雷千瑩，讓「雷母」雷千瑩吞下3連敗，企箭二年雙姝兩度狹路相逢，林詩嘉以2勝佔上風；新竹愛山林隊在第2點男單乘勝追擊，「小鄧」鄧宇成毫無懸念以6比0大勝凱撒隊陳信夫，報了上半季加射後以5比6敗陣的一箭之仇，助隊取得2比0領先優勢。

但凱撒隊靠著呂岱凌／饒廷宇在混雙以6比0輕取方婉婷／林子翔，隨後女團雷千瑩／林芝渝／詹紫媚、男團游輝彥／饒廷宇／陳信夫都以5比1大勝，最終3比2演出精采大逆轉。

至於協會青年隊對決寒舍集團隊，青年隊再度展現初生之犢不怕虎的氣勢，以4比1大勝寒舍，其中蘇思蘋女單6比4勝奧運國手林佳恩，混雙搭楊恢哲5比3再勝林佳恩／余冠燐，一個人拿下兩點勝利。

協會青年隊女團邱意晴／隋昀瑾／田文慈6比0大勝寒舍，男團吳昱明／蔡勳毅／戴宇軒和寒舍余冠燐／邱顯傑／魏均珩在4比4平手後，加射中有兩支10分箭，以5比4（29比27）獲勝，寒舍僅由男單魏均珩6比4勝楊恢哲，守住一點。

因應本月中登場的全中運和8月初奧運模擬賽，企業射箭聯賽二年今天賽程結束後將休兵5週，8月15日再於國立體育大學射箭場重燃戰火，歡迎大家到場觀戰或訂閱中華企業射箭聯盟YouTube頻道，一起為神射手們加油。

(中時 )