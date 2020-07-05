即將於7月22日正式登場的華碩新一代電競手機ROG Phone Ⅲ，確認通過NCC（國家通訊委員會）的型式認證。不過，華碩尚未針對5G NR頻段審定及揭露相關資訊，預計後續還將申請換證。

代表華碩ROG Phone Ⅲ的機款型號「ASUS_I003D」，6月底正式通過NCC型式認證，但在其內建之天線模組相關資訊的揭露中，已通過的審核資訊並不含5G NR的各頻段運行頻率範圍。

惟其先前在中國工信部電信設備認證中心的許可資料，已確認可支援5G NR NSA／NR SA，通路業者預計，ROG Phone Ⅲ於7月22日發表會前後，就將另取得新審驗的換證合格證明。

此外，依然支援雙卡雙待的ROG Phone Ⅲ，內建硬體容量最高為512 GB，但對於不少消費者許願希望能增加的micro SD可擴充記億卡插槽，ROG Phone Ⅲ仍舊不支援。

目前台灣電信三雄包括中華電信、台灣大哥大及遠傳已相繼宣布5G開台，台灣之星雖還未開台，但也已先祭出預約升級5G的優惠月租費方案搶升級用戶。

依NCC已納入型式認證資料的合格證明，目前市面上即刻就可使用5G上網的手機，仍僅有三大品牌、共7款手機。

包括三星的Galaxy S20系列（含S20、S20＋與S20 Ultra等3機型），及其將於7月中下旬推出的Galaxy A51與A71外，還有台灣索尼的SONY Xperia 1 Ⅱ（XQ-AT52），與台灣樂金的LG V60 ThinQ 5G。

但近日甫發表的夏普SHARP AQUOS R5G，與先前宏達電發表的HTC U20，則尚未在列。

(工商 )