疫情衝擊，北市雙層觀光巴士載客量慘跌，為挽救營運，業者日前推出優惠，但優惠過後載客量再度銳減，因此業者邀請衛福部長陳時中與交通部長林佳龍週二搭乘觀巴，盼帶動人潮，但台北市長柯文哲以當天有市政會議為由不克出席，3人同台破局，讓業者直呼可惜。

北市雙層觀光巴士由紅、藍兩條路線組成，主打一次遊覽熱門景點，包含西門町、台北101、士林夜市、故宮博物院等，高度仰賴外國觀光客，疫情衝擊，在缺乏國際客源的情況下，雙層觀光巴士業績一路往下滑。

據了解，業者看準陳時中防疫有成，近來更頻頻走訪各縣市，儼然是最佳業配王，因此早早就敲定陳時中及林佳龍行程，為觀巴站台。

台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源指出，現在境外旅客不能進入，常常一整天大概3至4班出現「0人」的狀態，週二邀請到陳時中與林佳龍搭乘雙層觀光巴士，預計早上9點30分從台北車站出發，沿路經過西門町、總統府及台北101等熱門景點。

雙部長加持北市業者，卻獨漏北市大家長柯文哲，北市觀傳局長劉奕霆解釋，上周有接到業者邀請，但當天市長有預定的市政會議行程，因此無法出席，會由觀傳局負責人員到場參與，並非刻意錯開不同台。

徐浩源表示，市長無法出席很可惜，因雙層觀光巴士也算是北市「生出的兒子」，仍希望北市大家長能夠出席共襄盛舉，除了陸續推出相關優惠，搭配安心旅遊促銷外，這次也請來2位部長站台，盼能帶動觀光，讓雙層觀光巴士可以恢復人潮、減少虧損。

(中時 )