女神趙薇2008年嫁給大陸地產富商黃有龍，婚後2年添了一女「小四月」，多年來夫妻不但生活幸福，還一起投資，一度爆富身家破百億，然前年開始接連爆出夫妻倆因空殼交易被調查、黃有龍欠債8億等，近日則有網友發現趙薇將富尪的照片悉數刪光，因而被猜測兩人可能已離婚。

婚前的趙薇因拍攝《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《畫皮》等作品，奠定影壇女神地位，婚後她則因為精準投資眼光與富尪黃有龍，被大陸網友封為「女版巴菲特」，而她的IG即使在丈夫爆出欠債疑雲後，仍持續分享著美食、工作、家庭等幸福點滴，如今黃有龍早已澄清欠債是假消息，然趙薇的社群帳號卻被發現有了巨大更動，跟老公黃有龍相關的照片已悉數從她的IG上消失，公開的只剩跟她自已相關的影音。

趙薇刪光另一半照片一事，難免讓外界聯想夫妻婚姻觸礁甚至已經離婚，加上每年她生日，黃有龍也必定會低調按讚留言，但今年卻任憑粉絲呼喊，他仍毫無表示，讓離婚傳聞更加甚囂塵上，而對此，趙薇工作室終於有了動作，po出回應：「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，以16字加上大笑表情符號，簡單澄清傳聞。

(中時電子報)